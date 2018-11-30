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Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров» 

Motor.ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors объявила об отзыве на российском рынке 63 415 кроссоверов Outlander. Сервис придется посетить автомобилям, который были проданы с июля 2012-го по декабрь 2014 года.
Как говорится в сообщении Росстандарта, «Аутлендеры» отзывают из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. Почему именно это может произойти, не уточняется. Известно лишь, что на сервисе разъем переместят «в место, где возникновение неисправности исключено».
Узнать о том, подпадает ли какой-либо автомобиль под действие акции, можно из списка VIN-номеров на сайте Росстандарта. Традиционно все ремонтные работы для владельцев проведут бесплатно.
В октябре компания Mitsubishi отозвала почти 145 тысяч кроссоверов Outlander PHEV, Outlander и ASX. Причиной для начала кампании стало возможное снижение эффективности стояночного тормоза.
До этого в сервис было отправлено более 20 тысяч «Аутлендеров» из-за протекающей крыши.
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Mitsubishi , Mitsubishi Motors , Бортжурнал
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