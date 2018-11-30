Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров»

Компания Mitsubishi Motors объявила об отзыве на российском рынке 63 415 кроссоверов Outlander. Сервис придется посетить автомобилям, который были проданы с июля 2012-го по декабрь 2014 года.

Как говорится в сообщении Росстандарта, «Аутлендеры» отзывают из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. Почему именно это может произойти, не уточняется. Известно лишь, что на сервисе разъем переместят «в место, где возникновение неисправности исключено».

Узнать о том, подпадает ли какой-либо автомобиль под действие акции, можно из списка VIN-номеров на сайте Росстандарта. Традиционно все ремонтные работы для владельцев проведут бесплатно.

В октябре компания Mitsubishi отозвала почти 145 тысяч кроссоверов Outlander PHEV, Outlander и ASX. Причиной для начала кампании стало возможное снижение эффективности стояночного тормоза.

До этого в сервис было отправлено более 20 тысяч «Аутлендеров» из-за протекающей крыши.