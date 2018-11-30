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Три тысячи «Нив» отзывают из-за дефекта вала рулевого управления 

Wroom.ru 7 часов назад
Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ объявил отзыв 3300 внедорожников «Лада 4×4», проданных в России начиная с апреля этого года.
Сервисную кампанию пришлось начать из-за возможного наличия трещины на торце вала рулевого управления. Владельцев машин, попавших под отзыв, должны оповестить о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно, сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.
У внедорожников проверят состояние вала рулевого управления и при необходимости заменят его. Все работы будут проведены бесплатно.
Летом этого года под отзыв попали сразу 39 тысяч внедорожников «Лада 4×4» — из-за опасности перетирания изоляции провода генератора.
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Lada , Автоваз , Бортжурнал
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