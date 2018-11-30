Три тысячи «Нив» отзывают из-за дефекта вала рулевого управления

АвтоВАЗ объявил отзыв 3300 внедорожников « Лада 4×4», проданных в России начиная с апреля этого года.

Сервисную кампанию пришлось начать из-за возможного наличия трещины на торце вала рулевого управления. Владельцев машин, попавших под отзыв, должны оповестить о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно, сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.

У внедорожников проверят состояние вала рулевого управления и при необходимости заменят его. Все работы будут проведены бесплатно.

Летом этого года под отзыв попали сразу 39 тысяч внедорожников «Лада 4×4» — из-за опасности перетирания изоляции провода генератора.