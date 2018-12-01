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Как вычислить скрытые камеры и посты ГАИ 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» рассказал, как вычислить места, где могут быть установлены камеры фиксации нарушений или «заседать» сами дорожные полицейские.
Первым делом следует знать, что гаишники отдают предпочтение проверке документов и, порой, «разводу на деньги» на перекрестках и слияниях второстепенных дорог с трассами, в особенности за пределами населенных пунктов.
Перекрестки привлекают камеры и служащих ГАИ высокой вероятностью выезда водителям на встречную полосу. Например, при повороте налево и касании осевой разметки, а также при неожиданном сокращении количества полос после преодоления незнакомого перекрестка.
Во избежание общения с часто стоящими поблизости гаишниками стоит всегда поворачивать с максимальным радиусом, а перекрестки проезжать с максимальным вниманием.
Попасть в «засаду» можно и на прямых трассах со сплошной линией за пределами городов. Многие водители предпочитают нарушить правила обгона, чем «плестись» за потоком, что известно и полицейским.
Наконец, знак ограничения скорости до 40 километров в час при въезде в населенный пункт может оказаться свидетельством присутствия там сотрудников ГИБДД или камеры.
Комментарии1
ГИБДД , АвтоВзгляд , Бортжурнал
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