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У виновника ДТП нет ОСАГО: что делать? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Портал «АвтоВзгляд» рассказал, что делать автомобилистам, в которых врезался водитель без ОСАГО.
Ранее Ассоциация защиты страхователей подсчитала, что примерно семь миллионов россиян передвигаются по дорогам страны без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.
Такие водители, становясь виновниками ДТП, отделываются лишь штрафом в размере 800 рублей за езду без ОСАГО, создавая при этом трудности другим участникам аварии — пострадавшим приходится добиваться компенсации вреда не от страховой компании виновника, которой не существует, а от него самого.
Для этого первым делом следует предложить водителю расплатиться «по-хорошему», ведь поступить так его обязывает 1064-я статья Гражданского кодекса «Общие основания ответственности за причинение вреда».
При получении отказа потерпевшему остается лишь составить юридическую претензию. Для этого следует выяснить ФИО, адрес и контактные данные виновника либо у него самого, либо у прибывшего на место ДТП автоинспектора. Затем нужно получить отчет о независимой экспертизе о наличии у авто повреждений, причем проведенной в присутствии того, кто их нанес.
После этого нужно самостоятельно или при помощи юриста составить саму претензию, в которой необходимо упомянуть об обстоятельствах произошедшего и о сумме ущерба. Часто на этом все и заканчивается, однако если виновник все же не стал платить, то дело нужно передавать в суд.
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ГИБДД , АвтоВзгляд , Бортжурнал
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