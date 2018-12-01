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Как опротестовать ошибочный штраф ГИБДД 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
«Известия» объяснили, как опротестовать штраф, по ошибке выписанный водителю камерой фотовидеофиксации нарушений.
Издание рекомендует оспаривать штрафы только тем, кто на 100% уверен в своей невиновности.
Таким автомобилистам следует подготовить жалобу, в которой нужно упомянуть название органа, в который она будет подана, номер штрафного постановления, а также доказательства ошибочности штрафа. Последние следует подтвердить приложенными к жалобе фото, видео или другими документами.
После этого жалобу можно либо подать лично в приемную МАДИ или сервисные центры «Московский транспорт», либо направить в электронном виде через портал «Автокод» или электронную приемную правительства Москвы.
Жалоба на штраф должна быть подана в течение 10 дней после его получения. Впрочем, можно сделать это и позже, приложив к жалобе письменное ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования.
Жалоба будет рассматриваться 10 дней, а водителям стоит готовиться к тому, что вынесенное решение придется оспаривать вновь — в ГИБДД, а потом, возможно, еще и в суде.
Комментарии
ГИБДД , Правительство Москвы , газета "Известия" , Бортжурнал
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