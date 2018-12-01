Как опротестовать ошибочный штраф ГИБДД

«Известия» объяснили , как опротестовать штраф, по ошибке выписанный водителю камерой фотовидеофиксации нарушений.

Издание рекомендует оспаривать штрафы только тем, кто на 100% уверен в своей невиновности.

Таким автомобилистам следует подготовить жалобу, в которой нужно упомянуть название органа, в который она будет подана, номер штрафного постановления, а также доказательства ошибочности штрафа. Последние следует подтвердить приложенными к жалобе фото, видео или другими документами.

После этого жалобу можно либо подать лично в приемную МАДИ или сервисные центры «Московский транспорт», либо направить в электронном виде через портал «Автокод» или электронную приемную правительства Москвы

Жалоба на штраф должна быть подана в течение 10 дней после его получения. Впрочем, можно сделать это и позже, приложив к жалобе письменное ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования.