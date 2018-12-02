Что нельзя говорить сотрудникам автосервисов

«АвтоВзгляд» перечислил фразы, которые нельзя произносить в присутствии сотрудников автосервисов.

Так, сообщения водителей о том, что они ничего не понимают в устройстве собственных машин, часто «провоцируют» служащих автосервисов предъявить им счет за услуги, которых они не оказывали или в которых не было необходимости.

Раздуть счет за ремонт при помощи ненужных работ может и фраза о том, что владельцем автомобиля является компания, в которой водитель работает, что едва ли оценит начальство.

Кроме того, признание вины словами «Я там кое-что сам подрегулировал» способно лишить владельца гарантийного автомобиля, потребовавшего ремонта в месте покупки, дилерском центре, права сделать это бесплатно.

Наконец, стоит помнить, что никто не любит непрошенных советов, а сотрудники автосервисов — не более всех остальных. Так что лучше обойтись без таких фраз, как «С подвеской все в порядке, лучше лампочку замените» или «А в интернете было написано…».