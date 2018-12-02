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Что нельзя говорить сотрудникам автосервисов 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» перечислил фразы, которые нельзя произносить в присутствии сотрудников автосервисов.
Так, сообщения водителей о том, что они ничего не понимают в устройстве собственных машин, часто «провоцируют» служащих автосервисов предъявить им счет за услуги, которых они не оказывали или в которых не было необходимости.
Раздуть счет за ремонт при помощи ненужных работ может и фраза о том, что владельцем автомобиля является компания, в которой водитель работает, что едва ли оценит начальство.
Кроме того, признание вины словами «Я там кое-что сам подрегулировал» способно лишить владельца гарантийного автомобиля, потребовавшего ремонта в месте покупки, дилерском центре, права сделать это бесплатно.
Наконец, стоит помнить, что никто не любит непрошенных советов, а сотрудники автосервисов — не более всех остальных. Так что лучше обойтись без таких фраз, как «С подвеской все в порядке, лучше лампочку замените» или «А в интернете было написано…».
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АвтоВзгляд , Бортжурнал
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