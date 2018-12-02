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Чем плохо накачанные колеса опасны зимой 

Рамблер 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Плохо накачанные колеса снижают управляемость автомобиля, ухудшают торможение, «улучшают» способность к скольжению и увеличивают расход бензина, сообщает «АвтоВзгляд».
По этим причинам автор публикации рекомендовал водителям внимательно следить за давлением в шинах именно зимой.
Похолодание на каждые восемь градусов Цельсия приводит к падению давления в колесе на 0,1 атмосферы. Между тем большинство автомобилистов поручают смену резины сотрудникам автосервиса, которые выполняют работы при комфортных +20 градусах, накачивая колеса до рекомендуемых 2,2-2,4 атмосферы.
Между тем после наступления морозов давление в колесах значительно падает. Это может улучшить проходимость авто, однако лишь при передвижении по мягкому снегу.
Минусов, в свою очередь, гораздо больше. Это падение управляемости, ухудшение способности к торможению, улучшение — к скольжению, а также рост расхода топлива.
АвтоВзгляд , Бортжурнал
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