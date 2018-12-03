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«АвтоВАЗ» отзывает более 1,7 тыс. автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora 

Rambler News Service + ещё 17 2 часа назад
Фото: Авторамблер
«АвтоВАЗ» отзывает 1716 автомобилей марки Lada Kalina, Lada Granta и Lada Priora, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы с апреля 2018 года по сегодняшний день.
«Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.
На всех отзываемых автомобилях будет бесплатно для автовладельцев выполнена проверка маркировки изделий, сочетаемости модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса, а также, при необходимости, его замена.
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Lada Granta , Lada , Lada Kalina , Lada Priora , Автоваз , Бортжурнал
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