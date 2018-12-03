«АвтоВАЗ» отзывает более 1,7 тыс. автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora

Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы с апреля 2018 года по сегодняшний день.

«Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.

На всех отзываемых автомобилях будет бесплатно для автовладельцев выполнена проверка маркировки изделий, сочетаемости модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса, а также, при необходимости, его замена.