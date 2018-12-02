Как оплатить штраф ГИБДД без комиссии

«АвтоВзгляд» рассказал о самом выгодном способе оплатить штраф за нарушение ПДД.

Расплатиться со своими штрафами можно в разных местах — в отделении банка или через его интернет-представительство, а также через другие онлайн-сервисы.

Однако такие электронные системы расчетов, как « Яндекс . Деньги» или Qiwi , берут за свои посреднические услуги комиссию в размере 1—3%, но не менее 30 рублей, что при даже небольших, но регулярных штрафах окажется несколько накладным.

Государственные сайты, ГИБДД или госуслуг, также предлагают возможность оплатить штрафы, но на деле пользователи просто «перебрасываются» ими в те же сервисы—посредники с той же самой комиссией.