Как оплатить штраф ГИБДД без комиссии 

«АвтоВзгляд» рассказал о самом выгодном способе оплатить штраф за нарушение ПДД.
Расплатиться со своими штрафами можно в разных местах — в отделении банка или через его интернет-представительство, а также через другие онлайн-сервисы.
Однако такие электронные системы расчетов, как «Яндекс. Деньги» или Qiwi, берут за свои посреднические услуги комиссию в размере 1—3%, но не менее 30 рублей, что при даже небольших, но регулярных штрафах окажется несколько накладным.
Государственные сайты, ГИБДД или госуслуг, также предлагают возможность оплатить штрафы, но на деле пользователи просто «перебрасываются» ими в те же сервисы—посредники с той же самой комиссией.
Таким образом, лучшим из способов оплаты штрафов является «Сбербанк», который еще в 2015 году отменил комиссию за эту услугу как для онлайн-клиентов, так и для тех, кто предпочитает посещать отделения лично.