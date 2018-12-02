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Почему в России нет электромобилей 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Портал Autonews рассказал, почему электромобили не становятся популярнее в России.
Так, широкому распространению электромобилей мешает отсутствие государственной системы льгот и субсидий. По словам автора статьи, именно она сделала Китай самым большим и быстрорастущим рынком данных машин и позволила им обогнать по продажам бензиновые авто в Норвегии.
В 2014 году в России снижали таможенные пошлины, однако время для этого оказалось неудачным — начался кризис и спрос на электромобили упал. Кроме того, ранее Госдума не поддержала инициативу правительства об отмене транспортного налога на них.
Все это, а также необходимость установки системы «Эра-ГЛОНАСС», значительно увеличивает цены таких авто.
Также развитию российского рынка электрокаров мешает малое количество зарядных станций — всего 300 штук на всю страну.
Единственным же настоящим преимуществом для владельцев электрических машин в России является бесплатная парковка.
«Но об этом, похоже, мало кто знает», — отметил автор, напомнив о случаях, когда владельцев электрокаров штрафовали за парковку.
Ранее СМИ сообщали, что в конце февраля правительство России обсуждало стратегию развития автопрома до 2025 года. 70-страничный проект подразумевает в том числе рост доли электромобилей в России к 2025 году до 4-5%, чему послужат такие меры, как скидки на ОСАГО, налоги и платные дороги, а также бесплатная парковка и зарядка.
Комментарии1
Госдума , Правительство РФ , Бортжурнал
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