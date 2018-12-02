Какие привычки водителей «убивают» коробку передач

Первая — присущая многим уверенность в том, что после даже непродолжительной остановки селектор коробки-автомата следует переключать из положения D в положение N.

Это не так, ведь в положении D давление в гидроблоке трансмиссии оптимально для движения, а регулярная смена положений заставляет давление скакать, что заметно сокращает срок службы агрегата.

Многие другие водители чересчур торопливы — переключают селектор из D в P или R еще до полной остановки авто. Это грозит поломкой гидроблока и фрикционов.

Угрожает «автомату» и настойчивость, а именно нежелание некоторых водителей признать, что они застряли. Если буксовать слишком долго, коробка может нагреться настолько, что сгорят фрикционы, а машина перестанет двигаться вообще.

«Мрут» автоматические коробки передач и от пренебрежения рекомендациями производителя по их своевременному обслуживанию.

Для механических коробок также опасно чрезмерное дерганье. Опасно и пристрастие многих давить на левую педаль слишком часто — необходимо это лишь при запуске мотора и переключении передач.