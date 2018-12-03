Jeep отзывает машины из-за водительского коврика

Компания Jeep отзывает в России десять автомобилей. Это внедорожники Grand Cherokee в самых мощных исполнениях SRT и Trackhawk. Они были проданы в нашей стране с декабря прошлого года по настоящее время.

Как информирует Росстандарт, причиной отзыва является водительский напольный коврик, который может иметь неприемлемый зазор с педалью акселератора, что может привести к тому, что при отпускании нажатой педали она не вернется в исходное положение, зацепившись за край коврика.

Данная ситуация может быть нивелирована функцией сброса данных положения педали акселератора. Она заключается в том, что если при нажатии на педаль тормоза педаль акселератора останется нажатой определенное время, система управления сбросит данные о ее положении и прекратит передавать информацию от нее в двигатель. В результате двигатель перейдет на работу на холостом ходу, несмотря на фактическое положение педали.

Сервисмены проверят каталожный номер напольного коврика водителя, и, если коврик входит в число дефектных, он будет заменен.

Представители марки Jeep уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем.