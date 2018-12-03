Видео: Lamborghini Urus против Tesla Model X P100D

YouTube-канал DragTimes организовал дрэг-гонку между Lamborghini Urus Tesla Model X P100D. Кроссоверы сравнили в скорости на классической дистанции в четверть мили (402 метра). Заезды прошли на автодроме Palm Beach International Raceway во Флориде, США.

Первый кроссовер в истории Lamborghini оснащен 4,0-литровой «битурбовосьмеркой», отдача которой составляет 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Паспортное время разгона до «сотни» — 3,6 секунды, хотя независимые замеры показали, что Urus может достигнуть 100 километров в час уже через 3,2 секунды. Максимальная скорость кроссовера зафиксирована на 305 километрах в час.

Электрический Tesla Model X P100D оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 773 силы и 967 Нм момента. С места до ста километров в час электрокар разгоняется за 3,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.