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Видео: Lamborghini Urus против Tesla Model X P100D 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
YouTube-канал DragTimes организовал дрэг-гонку между Lamborghini Urus и Tesla Model X P100D. Кроссоверы сравнили в скорости на классической дистанции в четверть мили (402 метра). Заезды прошли на автодроме Palm Beach International Raceway во Флориде, США.
Первый кроссовер в истории Lamborghini оснащен 4,0-литровой «битурбовосьмеркой», отдача которой составляет 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Паспортное время разгона до «сотни» — 3,6 секунды, хотя независимые замеры показали, что Urus может достигнуть 100 километров в час уже через 3,2 секунды. Максимальная скорость кроссовера зафиксирована на 305 километрах в час.
Электрический Tesla Model X P100D оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 773 силы и 967 Нм момента. С места до ста километров в час электрокар разгоняется за 3,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.
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Lamborghini Urus , Tesla Model X , Lamborghini , Tesla , Бортжурнал
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