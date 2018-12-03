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Жуткая «пятёрка» с лицом LADA Vesta ошарашила сеть 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Тюнеры представили очередной необычный шедевр, за основу которого был взят ВАЗ-2105 с передней частью от LADA Vesta.
Ранее тюнеры представили концепт переделки данного автомобиля и уже тогда вызвали бурю эмоций и негативных отзывов, так как модель получается по меньшей мере странной. Но, несмотря на это все работы были проведены и автомобиль представили в качестве реального транспортного средства.
Для того, чтобы осуществить проект блогеры тюнеры приобрели старую ВАЗ 2105 и осуществили ряд серьезных изменений, которые помогли создать невероятный автомобиль, с передней частью от современной модели Lada. Чтобы осуществить все работы были использованы пластиковые детали, а также прочный картон.
На сегодняшний день автомобиль полностью доделан и уже ездит по дорогам страны, удивляя и вызывая сильные эмоции у окружающих. Первые фотографии взорвали мир автомобилистов, так как никто не мог подумать, что такой автомобиль может существовать в действительности. При этом создатели утверждают, что с технической точки зрения машина никак не изменена.
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Комментарии1
Lada Vesta , Lada , ВАЗ 2105 , Бортжурнал
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