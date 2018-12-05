В ПДД появился термин «Велосипедная зона»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения, введя понятие "Велосипедная зона", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Велосипедная зона" — территория, предназначенная для движения велосипедистов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками", — говорится в документе.

Скорость движения в этой зоне регулируется как в жилых зонах и на дворовых территориях и не должна превышать 20 километров в час.

"На таких улицах устанавливается преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами, им предоставляется возможность двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещённом месте. Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка", — добавляется в пояснительной справке к документу.

Документом также устанавливается возможность сквозного движения велосипедистов в жилых зонах; запрет на сквозное движение в них сохраняется только для механических транспортных средств. Кроме того, устанавливается запрет на остановку на велосипедных или велопешеходных дорожках ближе пяти метров от пересечения таких дорожек с проезжей частью и в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне.

Также для переходов, совмещённых с велосипедной дорожкой, устанавливается возможность движения велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста.

По новым правилам, для повышения безопасности велосипедистов и водителей мопедов на велосипедных полосах, расположенных в том числе справа от мест парковки транспортных средств, будут разделяться места для стоянки транспортных средств и велосипедные полосы.