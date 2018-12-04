SsangYong представил экстремальный внедорожник

Rexton-DKR от SsangYong специально сделан для участия в ралли «Дакар-2019».

Напомним, что перегоны стартуют в столице Перу 6 января будущего года. А пока в сети периодически появляется информация о будущих участниках.

Что же касается Rexton-DKR, то эта машина весит почти 2 тонны. Она способна развивать максимальную скорость в 195 километров в час. При этом барьер в «сотню» берется за 4.4 секунды.

Автомобиль имеет задний привод. В его основе находится рама на основе хромомолибденового сплава. Сзади на машине размещен самоблокирующийся дифференциал.

Под капотом установлен бензиновый двигатель на 8 цилиндров и 450 лошадиными силами. Трансмиссию представляет автоматическая коробка передач на восемь режимов. Она усилена карбоновым сцеплением, способным выдержать высокий крутящий момент мотора.