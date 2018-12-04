В Москве появились 4 новые выделенные полосы

Начиная с 3 декабря на территории Москвы официально начинают свою работу сразу 4 специализированных выделенных полосы.

Всего в мегаполисе существует 325 километров выделенных полос. Более того, по предварительным данных в следующие несколько лет появится еще более 45 километров специализированных полос. Основное предназначение полос заключается в передвижении автобусов, а также специализированного транспорта.

Транспортные полосы расположены на различных улицах и проспектах города. Большая часть полос расположена в центре Москвы, из-за непрекращающегося потока транспортных средств. Создание подобных полос движения по мнению руководителей министерства транспорта правоохранительных органов просто необходимо.

В противном случае, водители просто не смогут передвигаться по улицам, образовывая многочасовые заторы. Первые транспортные полосы появились в Москве более 5 лет назад, и каждый год их количество увеличивается, главным образом из-за увеличения количества машин, которые эксплуатируются в столице.