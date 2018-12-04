Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве появились 4 новые выделенные полосы 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Начиная с 3 декабря на территории Москвы официально начинают свою работу сразу 4 специализированных выделенных полосы.
Всего в мегаполисе существует 325 километров выделенных полос. Более того, по предварительным данных в следующие несколько лет появится еще более 45 километров специализированных полос. Основное предназначение полос заключается в передвижении автобусов, а также специализированного транспорта.
Транспортные полосы расположены на различных улицах и проспектах города. Большая часть полос расположена в центре Москвы, из-за непрекращающегося потока транспортных средств. Создание подобных полос движения по мнению руководителей министерства транспорта и правоохранительных органов просто необходимо.
В противном случае, водители просто не смогут передвигаться по улицам, образовывая многочасовые заторы. Первые транспортные полосы появились в Москве более 5 лет назад, и каждый год их количество увеличивается, главным образом из-за увеличения количества машин, которые эксплуатируются в столице.
Car.ru: последние новости
SsangYong представил экстремальный внедорожник Жуткая «пятёрка» с лицом LADA Vesta ошарашила сеть АвтоВАЗ отозвал свыше 1,7 тысячи автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora
Комментарии
Минтранс РФ , МВД , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителей лишают прав из-за болтов4
Россиян оставят без новогодних скидок на машины1
Cadillac рассказал о новинках для российского рынка
SsangYong представил экстремальный внедорожник
Tiguan лишился дизеля
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение