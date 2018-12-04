BMW M8 Competition: первые фотографии

В Сети появились фотографии флагманской версии BMW 8 серии — M8 Competition. От M850i XDrive купе отличается более агрессивным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, решеткой радиатора цвета черный глянец, четырьмя выхлопными патрубками и диффузором. Публичный дебют M8 запланирован на 2019 год.

Судя по снимкам, некоторые элементы обвеса M8 будут сделаны из карбона. Среди них: накладки на воздуховодах и нижней части переднего бампера, декоративные вставки на боковых жабрах и диффузор. Крыша, судя по всему, также выполнена из углепластика.

German Car Forum

Ранее BMW раскрыла некоторую техническую информацию о M8. Так, стало известно, что купе оснастят 4,4-литровым твин-турбо V8 от M850i XDrive с модернизированным впускным коллектором, особой системой охлаждения и выхлопом с управляемыми заслонками. Отдача двигателя составит около 600 лошадиных сил. В список оснащения модели войдет восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic, активный M-дифференциал и полный привод от M5 с возможностью отключения передней оси.

German Car Forum

Динамические характеристики модели пока не сообщаются, но по словам главы отдела разработок BMW Дирка Хакера, «Эм-восьмая» будет значительно быстрее M850i xDrive — она на разгон до «сотни» тратит 3,7 секунды. По данным Autocar, M8 будет разменивать первую сотню за три секунды.