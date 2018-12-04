Jaguar I-Pace: мост в будущее

В России стартуют продажи первого полностью электрического кроссовера от Jaguar — I-Pace. Британцы не побоялись выводить к нам подобный автомобиль зимой, в не самый вроде бы подходящий для электрокаров сезон. Почему? Попробуем разобраться

То, что за электромобилями будущее — уже никто не сомневается. Даже в России скептиков становится все меньше, особенно сейчас, когда цены на бензин продолжают ползти вверх и кажется, что их уже никто не остановит. Тем не менее, к любому автомобилю с электроприводом, хотя у нас их, по сравнению с Европой или США, практически нет, россияне относятся с настороженностью.

Удивительного в этом ничего нет. Суровый климат, практически отсутствие инфраструктуры… да и сами автопроизводители не торопятся привозить к нам свои электромобили, что также настораживает российских автомобилистов.

И вот Jaguar Land Rover объявляет о старте продаж, в России, в декабре нового, точнее даже первого серийного электрокара Jaguar I-Pace. Почему британцы идут на такой осознанный риск? Видимо потому, что уверены в своем продукте. Давайте попробуем разобраться.

Встречают по одежке

Для многих отталкивающим моментом в электрокарах являются их внешний вид и внутренний комфорт. Действительно многие машины на электротяге выглядят чрезмерно экстравагантно, словно они с другой планеты.

Jaguar I-Pace — тоже выделяется из толпы, с этим не поспоришь, но он не шокирует, а лишь подчеркивает свою индивидуальность. Но это можно сказать про любой новый автомобиль, который выходит на рынок в новом классе. Вспомните, как смотрели на первые четырехдверные купе…

Но Jaguar I-Pace — это полноценный кроссовер, длиной почти 4,7 метра, то есть он больше компактного E-Pace и незначительно уступает по габаритам F-pace. Огромный багажник в 656 л плюс еще 27 литров под капотом заслуживают уважения, а если сложить задние кресла, то грузовой отсек увеличится вовсе до 1453 л.

Электрокар имеет просторный салон, в том числе на втором ряду. Конечно, Jaguar I-Pace — не представительский седан, но места даже для трех пассажиров там хватит с запасом. Не обидели в Jaguar переднего пассажира и, разумеется, водителя. Ведь в последних поколениях всех моделей британской марки особое внимание уделяется рабочему месту пилота и связанных с этим опций.

Не шуточная в Jaguar I-Pace и силовая установка. Два элеткромотора, по одному на каждую ось, выдают 400 л.с. и крутящий момент в 698 Нм…Это позволяет разгонять солидных размеров SUV до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Владельцы должны остаться довольны и управляемостью новой Jaguar I-Pace: во-первых, батареи расположены на максимально низком уровне, чтобы обеспечить низкий центр тяжести, а развесовку по осям удалось довести до идеальных пропорций 50 на 50.

Все это прямым образом сказывается на управляемости… разумеется, в положительную сторону… хотя то, что Jaguar I-Pace едет так же, как его бензиновые и дизельные братья, то есть с ярковыраженным спортивным уклоном, заслуга и современных подвесок: двухрычажной спереди и многорычажки сзади. Плюс в качестве опции на машину можно заказать пневматические пружины и систему Adaptive Dynamics. Это позволит добавить ходовой не только упругости, но и комфорта — то есть, по сути совместить несовместимое.

Ни страшны ни снег, ни…

Наверное, главное, что беспокоит российских автомобилистов в электромобилях — это пробег без подзарядки. Если в крупнейших европейских городах станции расположены практически на каждой парковке, то у нас их пока мало — на Москву и область всего 80 штук. Хотя, стоит отметить, что еще пару лет назад их насчитывалось не более 10, так что и тут прогресс налицо.

Тем не менее 80 станций на такой большой регион — явно недостаточно. А нужны ли они? Давайте разбираться. В Jaguar Land Rover уверяют, что I-Pace может проехать без дозаправки 470 км. Возможно, но это при идеальных дорожных и климатических условиях.

Разумеется, на морозе пробег будет меньше. Британцы пока не озвучивают реальных цифр, ссылаясь на то, что в I-Pace специальный тепловой насос, который подогревает батареи, а также система рекуперации энергии.

Но по опыту эксплуатации электрокаров других марок, могу предположить, что от заявленных 470 км, в российскую зиму Jaguar I-Pace хватит километров на 350. Мало?

Как сказать… 350 км это в среднем 5-7 поездок по городу из дома на работу и обратно. То есть, в течение недели подзаряжать машину не надо. Но кто это мешает делать. I-Pace питается от обычной розетки, но целесообразнее приобрести специальную домашнюю зарядочную станцию, — она стоит 50 000 рублей и позволяет восполнять заряд до 80% за 10 часов. То есть, за ночь.

Сразу оговорюсь, конечно, живя на 14 этаже с парковкой во дворе эффективно использовать Jaguar I-Pace вряд ли сейчас получится. Но расположив машину в гараже загородного дома или на многоуровневом паркинге в многоэтажке, организовать подзарядку не составит труда. В последнем случае это отдельный счетчик и своевременная оплата электроэнергии.

Таким образом, вопросов с городской эксплуатацией у Jaguar I-Pace практически нет. А если надо съездить, скажем, в Питер? Достаточно одной дозаправки, где-нибудь посередине — как раз 350 км. Остановившись перекусить минут на 40— на час, можно заправить свой электрокар полностью на специализированной подзарядочной станции. Они уже скоро появятся на российских трассах.

Кстати, поездка до Северной столицы на Jaguar I-Pace обойдется ощутимо дешевле, чем на аналогичном по мощности бензиновом или дизельном кроссовере.

Одна заправка электрического Jaguar I-Pace стоит 400 рублей… да-да, всего 400 рублей. Полный бак бензинового SUV обойдется в 2800 рублей. Иными словами, при среднем пробеге за год в 25 000 километров, экономия составит 150 000 рублей.

Кстати, напомню, что в Москве и Санкт-Петербурге электромобили могут парковаться бесплатно… кто покупает абонемент, тот в курсе, что это годовая экономия не в десятки, а в сотни тысяч рублей. А для жителей Московской области есть еще один бонус — электромобили там вообще не облагаются транспортным налогом.

Конечно, и стоит электрокар дороже, чем аналогичный по классу кроссовер: за базовую версию простят 5,8 млн рублей, а топовая обойдется в 7 с небольшим миллионов. Но если посчитать все за и против, то, как ни странно, то электрокар окажется не дороже, таких же по мощности и оснащению SUV, учитывая и более высокую остаточную стоимость машины. Гарантия на все узлы и агрегаты Jaguar I-Pace — 3 года или 100 000 км пробега, как и на обычные автомобили, но главная деталь — аккумуляторы — имеет гарантию восемь лет. То есть ее минимум хватит на двух владельцев… я про гарантию, — срок службы батарей этим не ограничен.

Так что за электрокарами будущее, и уже ближайшее. А Jaguar I-Pace — мост в это будущее.