Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрический кроссовер Ford назовут Mach E 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США два новых наименования — Mach E и Mach-E. Из описания следует, что обозначения можно использовать для электрокаров, легковых автомобилей, пикапов и кроссоверов. По слухам, имя Mach E получил электрический вседорожник, выполненный в стиле «Мустанга».
Изначально Ford планировал использоваться для «зеленого» кроссовера историческое обозначение Mach 1, но после резкой критики со стороны поклонников марки от этой идеи пришлось отказаться. О вседорожнике известно немного, так как компания пока показала только ранний эскиз модели. Кросс-купе получит задние фонари, как у Mustang, увеличенный экран мультимедийной системы и сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров.
Дебютирует новинка в 2020 году и станет одной из 16 электрических моделей, которые компания выпустит до 2022 года. Производство кроссовера будет развернуто в Мексике.
В октябре Ford опубликовал новый рекламный ролик «The Future Is Built», в котором показал «Мустанг» с закрытой решеткой радиатора и светящимся логотипом. Такое решение часто применяется на электрокарах из-за отсутствия необходимости в традиционной системе охлаждения.
Motor.ru: последние новости
BMW M8 Competition: первые фотографии SsangYong показал самый экстремальный корейский внедорожник Видео: Lamborghini Urus против Tesla Model X P100D
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Audi потратит триллион рублей на электрокары и беспилотники
В Тбилиси «Жигули» четверть века простояли на балконе1
Парковка в Москве подорожает259
Представлен обновленный УАЗ «Профи»
Штраф за нарушение правил ТО могут увеличить до 500 000 рублей11
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение