ГИБДД предложили отсеивать самых «слабых» кандидатов на права

Сотрудники ГИБДД предложили «отсеивать» кандидатов на получение водительского удостоверения, которые не смогли выучить правила дорожного движения, ещё на этапе проверки знаний в стенах автошколы и не допускать их до вождения по «городу».

Обсуждение этого предложения происходило на нескольких встречах представителей правоохранительных органов министерства транспорта страны. Внимание уделялось вопросу допуска водителей до вождения в городском режиме, а также сдачи маршрута без получения соответствующих навыков.

Также обсуждался вопрос «отсеивания» кандидатов, которые не смогли справиться с внутренним экзаменом, проходящем в автошколах после курса обучения. Выдача свидетельства ученикам, не получившим должного образования и навыков должна стать причиной закрытия недобросовестной автомобильной школы, которая не следит за качеством предоставляем услуг.

Ранее стало известно о том, что ГИБДД разрабатывает проект, согласно которому сдача экзамена по «площадке» и «городу» будет объединена.