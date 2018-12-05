Ravon отзывает более 5 тысяч автомобилей в России 

Некоторым владельцам Nexia R3 придётся проехать в ближайший сервисный центр для устранения неполадок.
Сервисная компания коснётся седанов Nexia R3, которые были реализованы на территории России в период с мая 2017 года по 2018. Росстандарт выявил проблему в выпускном шланге, там имеется серьёзный дефект.
Вероятнее всего проблема кроется в смещении шланга с трубки из-за плохой прижимной силы хомута. В следствии чего гидравлическая жидкость может вытечь из системы, сообщает ведомство.
Владельцам автомобилей, которые попадают под кампанию будет предложено проехать в ближайший сервисный центр, чтобы произвести ряд ремонтных работ. Специалисты установят дополнительные хомуты на шланги системы рулевого управления.
Представителем марки в России является GM Uzbekistan, именно там владельцы приобрели в указанный период транспортные средства. Напомним, что в России бренд появился в 2015 году. Как сообщает официальный сайт компании, в настоящее время в РФ продаются модели Nexia, Getra, Ravon R2 и R4.