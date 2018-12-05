Ravon отзывает более 5 тысяч автомобилей в России

Некоторым владельцам Nexia R3 придётся проехать в ближайший сервисный центр для устранения неполадок.

Сервисная компания коснётся седанов Nexia R3, которые были реализованы на территории России в период с мая 2017 года по 2018. Росстандарт выявил проблему в выпускном шланге, там имеется серьёзный дефект.

Вероятнее всего проблема кроется в смещении шланга с трубки из-за плохой прижимной силы хомута. В следствии чего гидравлическая жидкость может вытечь из системы, сообщает ведомство.

Владельцам автомобилей, которые попадают под кампанию будет предложено проехать в ближайший сервисный центр, чтобы произвести ряд ремонтных работ. Специалисты установят дополнительные хомуты на шланги системы рулевого управления.