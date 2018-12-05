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В России начали продавать кросс-седан Renault Logan Stepway 

Motor.ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: Motor.ru
В России начались продажи нового кросс-седана Logan и обновленного Sandero во «вседорожной» модификации Stepway. Цены на машины начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.
Обе модели получили измененную решетку радиатора, новые фары и бамперы, а в салоне появился иной руль. От обычных модификаций Stepway-версии отличаются защитным пластиковым обвесом по кругу и увеличенным со 155 до 195 миллиметров дорожным просветом.
Седан и хэтчбек оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил, совмещенными с «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».
В декабре на рынок выйдет модификация City со 113-сильным мотором и вариатором. Сколько будет стоить такой автомобиль пока не сообщается.
В начальной комплектации Life автомобили комплектуются кондиционером, борткомпьютером, противотуманными фарами, передними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений и аудиосистемой с Bluetooth.
Оснащение старшей версии Drive включает в себя климат— и круиз-контроль, мультимедийную систему с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, задние электростеклоподъемники, боковые подушки безопасности.
Цены на обычные обновленные «Логан» и «Сандеро» начинаются от 554 тысяч рублей.
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