LADA Granta в ноябре вернула лидерство на автомобильном рынке России

В ноябре самой продаваемой моделью на автомобильном рынке России стала обновленная LADA Granta , сообщает официальный сайт АвтоВАЗа

Так, в последний осенний месяц своих покупателей нашли 13 324 автомобилей LADA Granta, что почти в два раза превышает показатель прошлого года (+78,3%).

Granta удалось обогнать октябрьского лидера рынка LADA Vesta почти на 3,5 тысячи единиц. При этом Vesta также нарастила продажи на 22,8% до 9906 автомобилей. Тройку лидеров замыкает KIA Rio с показателем в 8356 автомобилей (+4%).

Впрочем, если оценивать рынок по итогам 11 месяцев, на нем по-прежнему лидирует LADA Vesta, которую приобрели уже 96 763 покупателя, тогда как LADA Granta на данный момент разошлась в количестве 93 779 единиц, опередив KIA Rio (91 506 единиц). Но если рост темпа продаж Granta сохранится, по итогам года она вполне может подвинуть с первого места Vesta.

Интересно, что общие продажи АвтоВАЗа по итогам 11-ти месяцев 2018 года выросли на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На данный момент отечественной марке удалось реализовать уже 324 797 автомобилей.