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LADA Granta в ноябре вернула лидерство на автомобильном рынке России 

LiveCars.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
В ноябре самой продаваемой моделью на автомобильном рынке России стала обновленная LADA Granta, сообщает официальный сайт АвтоВАЗа.
Так, в последний осенний месяц своих покупателей нашли 13 324 автомобилей LADA Granta, что почти в два раза превышает показатель прошлого года (+78,3%).
Granta удалось обогнать октябрьского лидера рынка LADA Vesta почти на 3,5 тысячи единиц. При этом Vesta также нарастила продажи на 22,8% до 9906 автомобилей. Тройку лидеров замыкает KIA Rio с показателем в 8356 автомобилей (+4%).
Впрочем, если оценивать рынок по итогам 11 месяцев, на нем по-прежнему лидирует LADA Vesta, которую приобрели уже 96 763 покупателя, тогда как LADA Granta на данный момент разошлась в количестве 93 779 единиц, опередив KIA Rio (91 506 единиц). Но если рост темпа продаж Granta сохранится, по итогам года она вполне может подвинуть с первого места Vesta.
Интересно, что общие продажи АвтоВАЗа по итогам 11-ти месяцев 2018 года выросли на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На данный момент отечественной марке удалось реализовать уже 324 797 автомобилей.
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