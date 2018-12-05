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Koenigsegg установит новый рекорд скорости — свыше 447 км/ч 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg намерен улучшить собственный рекорд скорости, установленный Agera RS на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада осенью прошлого года. Сделать это планируется с помощью доработанного супергибрида Regera.
Сайт The Supercar Blog сообщает, что Koenigsegg работает над новой прошивкой, которая на секунду улучшит время разгона «Регеры» и сдвинет ограничитель скорости за пределы паспортных 400 километров в час. Заявленное время разгона гибрида 0-400 километров в час — 20 секунд, а Agera RS — 26,88 секунды.
В движение «Регеру» приводит гибридная силовая установка, состоящая из твин-турбо 5.0 V8, трех электромоторов и уникальной трансмиссии Koenigsegg Direct Drive (KDD), которая представляется собой гидравлическую муфту с изменяемой степенью проскальзывания и главную передачу с постоянным передаточным числом 2,73:1. Суммарная отдача установки — 1500 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час Regera разгоняется за 2,8 секунды.
В ноябре прошлого года 1360-сильный Koenigsegg Arera RS установил сразу несколько рекордов. Двухдверка разогналась до 447 километров в час и стала быстрейшим серийным автомобилем, а также улучшила свой рекорд по скорости разгона с места до 400 километров в час с последующей полной остановкой. Гиперкар проделал это за 33,29 секунды (на 8,5 секунды быстрее Bugatti Chiron).
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