Салон нового Ford Explorer: первые фото

На фото, которые выложило издание Autoblog видно полностью новое "многоэтажное" торпедо с большим "парящим" сенсорным дисплеем новой медиасистемы SYNC 3.

В остальном новый кроссовер получит множество мелких доработок экстерьера, которые придадут ему более динамичный и обтекаемый силуэт. К примеру, на ранних фото снаружи уже хорошо различимы более покатая линия крыши, иная оптика спереди и сзади, крупные противотуманки и новая выхлопная система.

А вот по технической части Explorer ждут куда более серьезные изменения. В их числе и смена платформы на новую модульную "тележку" CD6 с возможностью выбора привода между задним и полным, появление новых двигателей (включая трехлитровый 400-сильный V6 от Lincoln Navigator для версии ST), а также имплантация гибридной силовой установки, которая рано или поздно на "Эксплорере" появится.

Премьера нового Explorer ожидается на январском автосалоне в Детройте.