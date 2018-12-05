Новое поколение Mazda2 превратится в кроссовер

Японский концерн Mazda анонсировал свой обновленный маленький автомобиль Mazda2.

Новая генерация пятого поколения будет громко называться паркетником, а похож он будет на старшего родственника CX-3.

Такой шаг был прогнозируем, ведь большинство ведущих автокомпаний уже произвели от своих ситикаров кроссверсии. Пример тому — Kia Rio X-Line, Toyota Еtios Cross, Ford Fiesta Active и пр.

Однако никакой официальной информации о кроссовере нет. А вот актуальный хэтчбек Mazda продаётся по всей земле.

Напомним, буквально на днях Toyota показала рестайлинговый седан Yaris для Североамериканского рынка, построенный на платформе Mazda2.

А весной в Англии начались продажи спецверсии хэтча — Sport Black Limited Edition. Машина имеет задний чёрный спойлер и аэродинамический обвес. Также она похвастается дисками колес из легких сплавов на 16 дюймов и чёрной сталью корпусов наружных зеркал.

В качестве двигателя у хэтчбека стоит один-единственный Skyactiv-G на 1,5 л. и 90 лошадиных сил. Трансмиссией с этим мотором поработает "автомат" или "механика".

Если переводить на наши деньги, то британская версия стоит примерно 1 350 000 руб.