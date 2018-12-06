Гиперкар Lotus: первая информация

В линейке британской компании Lotus появится электрический гиперкар. Это будет самая быстрая, дорогая и ультимативная модель в истории марки, способная составить конкуренцию Bugatti Chiron . Концепт гиперкара представят в следующем году, а его рыночный дебют запланирован на начало следующего десятилетия.

Издание Autocar утверждает, что проект получил кодовое название Omega. У гиперкара будет специально спроектированная многомоторная силовая установка, полный привод и блок батарей, созданный с применением технологий следующего поколения и высокой плотностью хранения заряда. Мощность Project Omega превысит 1000 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке составит около 400 километров. Поддержка высокоскоростной зарядки и продвинутая система рекуперации энергии позволят проехать минимум круг по треку в хорошем темпе.

Помимо гиперкара, новый владелец Lotus — китайский холдинг Zhejiang Geely Holding Group Co., хочет видеть в линейке кроссовер. Конкурента Porsche Macan Maserati Levante построят используя компоненты масштабируемой архитектуры Scalable Product Architecture (SPA), электрику и оборудование Volvo . Со слов исполнительного директора Lotus Жан-Марка Жале, кроссовер «будет управляться и проходить повороты так, как ни один другой автомобиль в классе».