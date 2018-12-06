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Гиперкар Lotus: первая информация 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
В линейке британской компании Lotus появится электрический гиперкар. Это будет самая быстрая, дорогая и ультимативная модель в истории марки, способная составить конкуренцию Bugatti Chiron. Концепт гиперкара представят в следующем году, а его рыночный дебют запланирован на начало следующего десятилетия.
Издание Autocar утверждает, что проект получил кодовое название Omega. У гиперкара будет специально спроектированная многомоторная силовая установка, полный привод и блок батарей, созданный с применением технологий следующего поколения и высокой плотностью хранения заряда. Мощность Project Omega превысит 1000 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке составит около 400 километров. Поддержка высокоскоростной зарядки и продвинутая система рекуперации энергии позволят проехать минимум круг по треку в хорошем темпе.
Помимо гиперкара, новый владелец Lotus — китайский холдинг Zhejiang Geely Holding Group Co., хочет видеть в линейке кроссовер. Конкурента Porsche Macan и Maserati Levante построят используя компоненты масштабируемой архитектуры Scalable Product Architecture (SPA), электрику и оборудование Volvo. Со слов исполнительного директора Lotus Жан-Марка Жале, кроссовер «будет управляться и проходить повороты так, как ни один другой автомобиль в классе».
По слухам, проект гиперкар также существует и у британской BAC (Briggs Automotive Company), выпускающей одноместный трековый Mono. Супергибрид планируют строить с применением перспективных технологий и материалов. Например, в конструкции кузова будет использоваться композит на основе графена. На BAC Mono из него сделаны задние колесные арки, и они на 20 процентов легче деталей из углепластика.
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