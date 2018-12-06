Обновленный Mercedes-Benz V-Класса: мы узнали сроки премьеры

Компания Mercedes-Benz готовится к плановому обновлению своего минивэна, равно как и его коммерческой версии Vito. Внешность новинок подтянут до стилистического кода всех свежих "Мерседесов", а список оснащения расширят опциями комфорта и безопасности. Рассказываем, когда состоится дебют.

Официальная премьера обновленного семейства вэнов Mercedes-Benz V-Класса и Vito пройдет уже в конце января 2019 года. Об этом АвтоВестям стало известно из собственных источников в компании Daimler ; к тому же информацию о сроках дебюта косвенно подтвердили в российском представительстве марки. Европейские продажи обновленных V-Класса и Vito должны стартовать весной, а в Россию новинки теоретически могут приехать во II половине 2019 года.

По нашей информации, в первую очередь, обновление V-Класса затронет внешность: немного изменится стилистика передней части кузова, появится более современная LED-оптика новой формы с иной светографикой, иные фонари, другая решетка радиатора и новые бамперы.

На заглавном изображении мы попытались представить, как может измениться экстерьер модернизированного V-Класса.

В целом стилистику подтянут до уровня всех легковых "Мерседесов" 2018-2019 года, а в чем-то дизайн будет перекликаться и с новым "Спринтером".

Данных о рестайлинге интерьера чуть меньше. Обновленный V-Класс, вероятно, получит новую переднюю панель с большой горизонтальной доской, на которой разместится опциональная цифровая приборка и современный мультимедийный комплекс MBUX. У Vito, как и прежде, интерьер будет отличаться более аскетичным оформлением, зато медиасистема MBUX будет дополнена профессиональным телематическим комплексом Mercedes PRO, который оптимизирует многие логистические процессы.

В списке оснащения должны появиться новые опции комфорта, а системы безопасности будут дополнены новыми электронными ассистентами.