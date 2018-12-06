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Корейцы завысили дальность хода Hyundai Kona Electric 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Представители корейской компании Hyundai внесли изменения в показатели запаса хода своего компактного электрического SUV Hyundai Kona Electric, реализуемого на европейском рынке. В компании признались, что предыдущие расчеты оказались несколько завышены в силу ошибок в использованном алгоритме.
Напомним, что корейский автомобиль представлен в продаже в двух версиях. Базовым считается вариант со 136-сильным электромотором и аккумулятором на 39.2 кВтч. Более мощная версия имеет не только 204 «лошади» мощности, но и 64 кВтч емкости аккумуляторов.
Первоначально, первая из версий могла проезжать без подзарядки 312 километров, теперь же ей сократили автономность на 23 километра (до 289 км). Еще больше оказались урезаны показатели топовой комплектации, до 450 километров против 485 по предыдущей методике расчета.
Необходимо отметить, что аналогичные изменения характерны и для другого кроссовера KIA e-Niro, оснащенного аналогичной силовой установкой. Этот автомобиль еще не представлен в продаже на европейском рынке и должен попасть к дилерам этой зимой. В KIA уже сообщили, что проинформировали об изменениях покупателей, оформивших предварительный заказ на автомобиль.
Напомним, что в Европе стоимость Hyundai Kona Electric, в зависимости от силовой установки, начинается с 34 600 и 39 000 евро соответственно (цены для немецкого рынка).
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