Посмотрите, каким мог бы быть универсал Aurus

Дизайнеры X-Tomi Design опубликовали изображение того, как мог бы выглядеть универсал на базе Aurus Senat. Пока в линейке марки есть только президентский лимузин, седан и минивэн, к которым в будущем присоединится внедорожник и мотоцикл. О возможности появления реального универсала не сообщалось.

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Первый Aurus — президентский лимузин — дебютировал во время инаугурации президента РФ Владимира Путина . Обычный седан под названием Senat показали через несколько месяцев на Московском автосалоне. Внедорожник Komendant появится в серии не раньше 2020 года, а возможность выпуска мотоцикла начнут рассматривать только после завершения испытаний прототипов, которые завершатся к следующему году.

Автомобили оснащаются гибридной силовой установкой с 598-сильной «восьмеркой» 4.4, электромотором, комплектом аккумуляторов и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, выпускаемой российской фирмой «КАТЕ». Машины марки Aurus комплектуются полным приводом.

Европейская премьера серийных моделей Aurus состоится на мартовском автосалоне в Женеве. После этого начнется их экспорт на азиатский рынок и на Ближний Восток. В России стоимость первой новинки бренда составит около 10 миллионов рублей.