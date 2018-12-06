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Посмотрите, каким мог бы быть универсал Aurus 

Motor.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Дизайнеры X-Tomi Design опубликовали изображение того, как мог бы выглядеть универсал на базе Aurus Senat. Пока в линейке марки есть только президентский лимузин, седан и минивэн, к которым в будущем присоединится внедорожник и мотоцикл. О возможности появления реального универсала не сообщалось.
facebook.com/xtomidesign
Первый Aurus — президентский лимузин — дебютировал во время инаугурации президента РФ Владимира Путина. Обычный седан под названием Senat показали через несколько месяцев на Московском автосалоне. Внедорожник Komendant появится в серии не раньше 2020 года, а возможность выпуска мотоцикла начнут рассматривать только после завершения испытаний прототипов, которые завершатся к следующему году.
Автомобили оснащаются гибридной силовой установкой с 598-сильной «восьмеркой» 4.4, электромотором, комплектом аккумуляторов и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, выпускаемой российской фирмой «КАТЕ». Машины марки Aurus комплектуются полным приводом.
Европейская премьера серийных моделей Aurus состоится на мартовском автосалоне в Женеве. После этого начнется их экспорт на азиатский рынок и на Ближний Восток. В России стоимость первой новинки бренда составит около 10 миллионов рублей.
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