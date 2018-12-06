Рестайлинговый Renault Captur получит новый дизайн

На тестах был замечен обновленный кроссовер для европейского рынка. Вероятно, модернизация рано или поздно доберется и до российского Kaptur.

Пока же можно рассмотреть паркетник, который продается в Европе и начинается на букву "С". Судя по плотному камуфляжу и накладкам-обманкам на кузове, дизайн автомобиля будет в существенной степени пересмотрен.

Как сообщает Carscoops, задние стойки Captur наклонены под большим углом, чем на дорестайлинговом кроссовере, то есть, он станет более купеобразным. Оптику сложно рассмотреть под маскировкой, но можно предположить, что она обновится в стиле новой модели Arkana.

Напомним, европейский "Каптюр" базируется на платформе Clio, тогда как российский аналог разделил архитектуру с Duster. В Старом свете модель можно приобрести с 1,3-литровым либо 1,5-литровым двигателями. В нашей же стране автомобиль комплектуется мотором объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой "механикой" либо "вариатором".