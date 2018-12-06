Обновленный Volkswagen Passat для Европы опять попался на тестах

Не секрет, что Volkswagen готовит обновление для европейского Passat.

Новая серия шпионских снимков демонстрирует более "универсальный" стиль кузова, чем тот, который был замечен в конце ноября. Оба прототипа несут камуфляж на передней и задней панелях, чтобы скрыть слегка обновленные бамперы и пересмотренную графику фар и задних фонарей.

Volkswagen только что выпустил новый Passat в Китае, но на данный момент неясно, будет ли обновленная модель в Европе выглядеть такой же и что приедет в США в спецверсии Passat.

Версия, предназначенная для продажи на европейском континенте, может получить авто с более внушительной решеткой радиатора, как, например, на стильном обновленном Touareg.

Если вам небезразлично, где сделан ваш автомобиль, и хотите, чтобы он носил этикетку «Сделано в Германии», вы должны знать, что производство Passat на немецком заводе завершится в первой половине следующего десятилетия.

С 2023 года Skoda будет делать Passat, предположительно модель следующего поколения, на своем заводе в Квасинах, в Чехии, вместе с Superb и Kodiaq — внедорожниками среднего размера.

В ближайшие месяцы произойдет официальное открытие обновленного Passat европейского варианта, а появится он, скорее всего, в марте 2019 года на Женевском автосалоне.

Они включают в себя обильное питье, так как поступающая в организм жидкость помогает справиться с симптомами интоксикации, которые имеют место при ОРЗ. Все токсичные вещества фильтруются в почках и выводятся с мочой, что положительно отражается на состоянии организма. Очень хорошо в чай или теплую воду добавить дольку лимона, в котором содержится витамин С. Аскорбиновая кислота (витамин С) является важнейшим антиоксидантом, а также улучшает течение иммунных реакций. В случае повышения температуры тела для ее снижения назначают жаропонижающие препараты, к которым относится парацетамол, аспирин, диклофенак, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты.