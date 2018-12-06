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Обновленный Volkswagen Passat для Европы опять попался на тестах 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Не секрет, что Volkswagen готовит обновление для европейского Passat.
Новая серия шпионских снимков демонстрирует более "универсальный" стиль кузова, чем тот, который был замечен в конце ноября. Оба прототипа несут камуфляж на передней и задней панелях, чтобы скрыть слегка обновленные бамперы и пересмотренную графику фар и задних фонарей.
Volkswagen только что выпустил новый Passat в Китае, но на данный момент неясно, будет ли обновленная модель в Европе выглядеть такой же и что приедет в США в спецверсии Passat.
Версия, предназначенная для продажи на европейском континенте, может получить авто с более внушительной решеткой радиатора, как, например, на стильном обновленном Touareg.
Если вам небезразлично, где сделан ваш автомобиль, и хотите, чтобы он носил этикетку «Сделано в Германии», вы должны знать, что производство Passat на немецком заводе завершится в первой половине следующего десятилетия.
С 2023 года Skoda будет делать Passat, предположительно модель следующего поколения, на своем заводе в Квасинах, в Чехии, вместе с Superb и Kodiaq — внедорожниками среднего размера.
В ближайшие месяцы произойдет официальное открытие обновленного Passat европейского варианта, а появится он, скорее всего, в марте 2019 года на Женевском автосалоне.
Они включают в себя обильное питье, так как поступающая в организм жидкость помогает справиться с симптомами интоксикации, которые имеют место при ОРЗ. Все токсичные вещества фильтруются в почках и выводятся с мочой, что положительно отражается на состоянии организма. Очень хорошо в чай или теплую воду добавить дольку лимона, в котором содержится витамин С. Аскорбиновая кислота (витамин С) является важнейшим антиоксидантом, а также улучшает течение иммунных реакций. В случае повышения температуры тела для ее снижения назначают жаропонижающие препараты, к которым относится парацетамол, аспирин, диклофенак, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты.
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