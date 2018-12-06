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Isuzu выпустила ограниченную серию пикапов D-Max 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Руководители автомобильной компании Isuzu объявили о лимитированной серии пикапов, которые будут выпущены специально к рождественским праздникам.
Речь идет об автомобилях D-Max Utah V-Cross, отличающихся более высокими техническими параметрами. По предварительным данным в общей сложности будет выпущено не более 100 единиц модели. Отличаться машина будет двойной кабиной, и несколькими вариантам трансмиссии, среди которых покупатель сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
Лимитированная версия модели будет оснащена дополнительным количеством функций, которые предназначаются для комфортной эксплуатации машины. Каждая из внедренных функций прошла все тесты на соответствие основным параметрам качества. Внешне машина получит оригинальную юбку и обновленные бампера.
Открытием для водителей станет беспроводное зарядное устройство, а также наличие фронтальной камеры. Все достоинства базовой комплектации сохранены и доступны для покупателей лимитированной версии.
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