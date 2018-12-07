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Представлен экономичный трактор на электротяге. С пятью моторами 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На выставке сельскохозяйственной техники, проходившей в швейцарском городе Берн, фирма Sepp Knusel, занимающаяся выпуском техники для агрономических нужд, представила образец экономичного трактора Rigitrac SKE 50 Electric, работающего от электрической энергии.
Данных о конструктивных особенностях новой модели трактора на данный момент имеется не так и много. По словам его создателей, силовая установка трактора состоит из 5 двигателей требуемой мощности в 33 кВт, установленных на четырех ходовых колесах.
Пятый двигатель предназначен для снабжения гидравлических устройств. Поступления электричества напрямую организовано от генератора мощностью в 85 кВт, подсоединенного к двигателю мощностью в 124 л.с.
Емкость аккумулятора, используемого при производстве данного трактора, составляет 80 кВт.ч. Этого достаточно для его работы на протяжении 3-6 часов. Альтернативным способом зарядки батареи является получение энергии от установленного на крышу фотогальваничского элемента.
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