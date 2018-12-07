Представлен экономичный трактор на электротяге. С пятью моторами

На выставке сельскохозяйственной техники, проходившей в швейцарском городе Берн, фирма Sepp Knusel, занимающаяся выпуском техники для агрономических нужд, представила образец экономичного трактора Rigitrac SKE 50 Electric, работающего от электрической энергии.

Данных о конструктивных особенностях новой модели трактора на данный момент имеется не так и много. По словам его создателей, силовая установка трактора состоит из 5 двигателей требуемой мощности в 33 кВт, установленных на четырех ходовых колесах.

Пятый двигатель предназначен для снабжения гидравлических устройств. Поступления электричества напрямую организовано от генератора мощностью в 85 кВт, подсоединенного к двигателю мощностью в 124 л.с.

Емкость аккумулятора, используемого при производстве данного трактора, составляет 80 кВт.ч. Этого достаточно для его работы на протяжении 3-6 часов. Альтернативным способом зарядки батареи является получение энергии от установленного на крышу фотогальваничского элемента.