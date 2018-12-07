Chevrolet Niva продлили жизнь

Согласно обновленному сертификату Одобрения типа транспортного средства, Chevrolet Niva останется на конвейере как минимум до 20 декабря 2021 года. И этот срок может быть продлен.

Кроме того, появились подробности о расширении базового оборудования кроссовера. Из ОТТС следует, что подушка безопасности водителя, ABS и система экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС будут предлагаться уже в стандартной комплектации. Пока же эти системы для начального уровня оснащения не доступны. В связи с этим можно предположить, что стартовая цена автомобиля, которая сейчас составляет 628 тыс. рублей, вырастет. Насколько именно, не сообщается.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по ноябрь 2018 года Chevrolet Niva была продана в количестве 25 723 экземпляров, что на 2 тыс. меньше, чем за тот же период 2017 года. По итогам ноября модель приобрели 2,3 тыс. покупателей.