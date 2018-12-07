Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chevrolet Niva продлили жизнь 

Авторамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Согласно обновленному сертификату Одобрения типа транспортного средства, Chevrolet Niva останется на конвейере как минимум до 20 декабря 2021 года. И этот срок может быть продлен.
Кроме того, появились подробности о расширении базового оборудования кроссовера. Из ОТТС следует, что подушка безопасности водителя, ABS и система экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС будут предлагаться уже в стандартной комплектации. Пока же эти системы для начального уровня оснащения не доступны. В связи с этим можно предположить, что стартовая цена автомобиля, которая сейчас составляет 628 тыс. рублей, вырастет. Насколько именно, не сообщается.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по ноябрь 2018 года Chevrolet Niva была продана в количестве 25 723 экземпляров, что на 2 тыс. меньше, чем за тот же период 2017 года. По итогам ноября модель приобрели 2,3 тыс. покупателей.
Авторамблер: последние новости
Рестайлинговый Renault Captur получит новый дизайн Лимузин Путина оценили в Аргентине Следующее поколение ДВС Volkswagen станет последним
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Nissan запустил в серию GT-R за миллион евро
Брат Кадырова устроил смертельное ДТП183
Lexus выпустит очень быстрое спорткупе
Обновленный Defender замечен на тестах
Toyota: 19 новых моделей в ближайшие три года
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение