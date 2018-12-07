В ноябре продажи новых автомобилей в России выросли на 10%

В ноябре продажи легкового и легкого коммерческого транспорта в России выросли на 10,1% по сравнению с ноябрем 2017 года, и составили 167 494 единиц, сообщает Autostat.ru.

В общей сложности за 11 месяцев текущего года продажи новых автомобилей в России выросли уже на 13,7%, а обьем рынка превысил 1,6 миллион единиц — на данный момент россияне приобрели уже 1 625 351 автомобиль.

Судя по всему, такой обьем роста продаж можно будет наблюдать и в последний месяц 2018 года — покупатели спешат использовать преимущества предновогодних ценовых предложений и старую ставку НДС. Напомним, с 1 января НДС в России вырастет с 18% до 20%.

Лидерство на автомобильном рынке России продолжает удерживать отечественная LADA, которая в ноябре продала 33 663 новых автомобиля, что на 15% выше, чем в ноябре 2017 года. Традиционно второе место в рейтинге заняла корейская KIA, сумевшая нарастить продажи на 31% до 21 011 единиц.

Тройку лидеров рейтинга марок ноября замкнула корейская Hyundai с показателем в 15 882 автомобилей и ростом в 4%. В пятерку также вошли Renault (1% роста до 13 517 автомобилей) и Volkswagen (13% роста до 10 179 автомобилей).