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Обновленный Land Rover Defender замечен на тестах 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: car.ru
Шпионы заметили сразу несколько представителей британского бренда, проходящих испытания.
Судя по тем фото, которые были выложены в сеть, новый Defender будет иметь такую же укороченную форму, как и предыдущие поколения модели. В то же время, вероятно появление закругленных контуров.
Также не исключено появление новой конструкции подвески. К ней добавится двухлитровый турбодизель. Впоследствии не исключены и гибридные комплектации автомобиля.
Интересно, что Land Rover Defender может появиться на американском рынке вновь после многолетнего перерыва. Последний раз официальная премьера состоялась примерно 20 лет назад.
Кстати, с интервалом в сутки был замечен на дорогах другой, четырехдверный Defender. Поэтому специалисты склоняются к выводу, что производитель со всей серьезностью готовится к выводу нового поколения «Защитника» на рынок. И премьера может произойти уже в 2019 году.
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