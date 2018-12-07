Обновленный Land Rover Defender замечен на тестах

Шпионы заметили сразу несколько представителей британского бренда, проходящих испытания.

Судя по тем фото, которые были выложены в сеть, новый Defender будет иметь такую же укороченную форму, как и предыдущие поколения модели. В то же время, вероятно появление закругленных контуров.

Также не исключено появление новой конструкции подвески. К ней добавится двухлитровый турбодизель. Впоследствии не исключены и гибридные комплектации автомобиля.

Интересно, что Land Rover Defender может появиться на американском рынке вновь после многолетнего перерыва. Последний раз официальная премьера состоялась примерно 20 лет назад.

Кстати, с интервалом в сутки был замечен на дорогах другой, четырехдверный Defender. Поэтому специалисты склоняются к выводу, что производитель со всей серьезностью готовится к выводу нового поколения «Защитника» на рынок. И премьера может произойти уже в 2019 году.