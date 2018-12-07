Lexus выпустит очень быстрое спорткупе

Компания Lexus анонсировала появление в модельной гамме новой модификации своего купе RC. Версия под названием Track Edition будет позиционироваться как конкурент BMW M4 и, вопреки названию, предназначена не только для гоночного трека.

Автовести

Пока компания распространила единственный тизер будущей новинки, который изображает деталь заднего антикрыла. Судя по фото, этот аэродинамический элемент получит фиксированную конструкцию и будет выполнен из карбона.

Между тем, Lexus RS F Track Edition уже попадался на глаза фотошпионам во время испытаний на дорогах общего пользования. Благодаря этим фотографиям можно предполагать, что и прочее аэродинамическое оперение купе будет модернизировано — причем в стилистике концепта RC F GT, представленного в 2016 году.

По данным издания Auto Express, двухдверку доработают с применением технологий, использовавшихся при строительстве трековой версии купе для гонок категории GT3. Вероятнее всего, речь идет о некоторых мероприятиях по снижению веса спорткара за счет более широкого использования облегченных материалов в конструкции кузова, а также о доработке подвески.

Под капот хардкорного купе при этом поместят уже знакомый атмосферный V8 объемом 5,0 л, отдача которого может приблизиться к 500 л.с. Работать ему предстоит вместе с 8-ступенчатым автоматом.

Как анонсировал производитель, первый публичный показ Lexus RC F Track Edition должен состояться на Детройтском автосалоне в январе.