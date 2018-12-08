Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-5 страшных ошибок при замене масла 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Портал 32CARS.ru составил список самых распространенных и «страшных» ошибок, которые совершают автомобилисты при замене масла в двигателе.
По мнению опрошенных изданием экспертов, самое большое заблуждение — это замена масла по рекомендациям автопроизводителя. Заводские испытания проводятся в «идеальных условиях», а в реальной жизни масло менять стоит каждые десять тысяч километров или 7,5 тысячи километров (или при тяжелых эксплуатационных условиях).
На втором месте в рейтинге ошибок — замена масла раз в год, даже если машина простояла все это время в гараже. Сторонники этого мифа утверждают, что масло в неработающем двигателе «окисляется» при контакте с воздухом. На самом деле в стоящей машине масло взаимодействует с воздухом так же, как и при постоянной эксплуатации.
На третье место попали водители, которые меняют масло только тогда, когда его уровень достиг минимума. В действительности это вредит мотору.
Четвертая ошибка — смешивание разных масел. Эксперты советуют учитывать вязкость масла, не занижать и не завышать ее, а также не мешать синтетику с другими маслами.
Замыкает топ-5 несоблюдение технологии замены масла. Менять масло следует, учитывая рекомендуемый объем и смазывая «определенные элементы мотора».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UAZ подтвердил выпуск «Патриота» с «автоматом»3
АвтоВАЗ возьмется за очень странный автомобиль?
Nissan запустил в серию GT-R за миллион евро
Брат Кадырова устроил смертельное ДТП268
Lexus выпустит очень быстрое спорткупе
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение