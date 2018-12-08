Чем опасна контрафактная незамерзайка

Чаще всего незамерзайка — это смесь воды со спиртом. Чаще всего спирт — изопропиловый, потому что этиловый слишком дорог, а метиловый запрещен для использования в незамерзайках.

Тем не менее нелегальные производители незамерзающих жидкостей используют именно его. Метанол дешев, почти не пахнет и не замерзает при более высоких температурах.

«Минусом» метилового спирта является его токсичность. При употреблении внутрь этот спирт способен ослепить и даже убить, а побочные эффекты при вдыхании — тошнота, сонливость и раздражение глаз. При этом метанол способен накапливаться в организме, усугубляя эффекты.

По этой причине первая из упомянутых изданием мер предосторожности — не пить незамерзайку на метаноловой основе, «даже если она пахнет как гавайский ром».

При употреблении жидкости по назначению и при «нормальных условиях» использования она практически безопасна.

«Нормальные условия» можно обеспечить включением системы рециркуляции при омывании стекол и покупкой хороших угольных салонных фильтров.

Автоэксперты: дешёвая «незамерзайка» обойдётся дорого

В конце ноября активисты проекта «Народный контроль» исследовали рынок недорогих стеклоомывающих жидкостей. Многие из них не только вредят здоровью водителя, но и убивают автомобиль, сообщает «Life.ru».

К активным продажам дешёвой незамерзайки предпринимателей подстёгивают первые морозы. Многих автолюбителей погода застаёт врасплох, поэтому зачастую они готовы приобрести первую попавшуюся стеклоомывающую жидкость прямо на обочине дороги. Специалисты компании CarPrice говорят, в иных случаях её стоимость может достигать и 1000 рублей. В зависимости от места продажи и бренда производителя.

Впрочем не каждая такая жидкость безопасна. По словам экспертов, в состав незамерзайки добавляют три вида спирта: этиловый, изопропиловый и метиловый. Оборот последнего в России официально запрещён, но имеено он наиболее популярен у производителей стеклоомывающих жидкостей. Метилом легко может отравиться водитель — стоит испарениям попасть в салон машины. Впрочем от использования незамерзайки на его основе страдает и сам автомобиль, который впоследствии требует дорогостоящего ремонта.

«От добавления красителей образуется налёт в бочке омывателя, в подающих трубках и форсунках омывателя — форсунки забиваются. Также образуется налёт на датчике уровня омывающей жидкости, в результате чего датчик не определяет уровень. Как правило, для устранения этой проблемы требуется чистка/промывка компонентов системы», — рассказал шеф-тренер "Ауди центра Таганка" Дмитрий Парбуков.

По словам специалистов, в зависимости от марки автомобиля и сложности работ водителю придётся выложить за ремонт от 500 до 5000 рублей.

Ещё один вредный компонент в составе дешёвых жидкостей — метанол, которыйвоздействует на стёкла, фары, лакокрасочное покрытие и резиновые уплотнители. Технический специалист компании Hanval Rus Даниил Макаров предупреждает:

«Со временем стёкла и фары на автомобилях с метанолом в бачке омывателя начинают мутнеть. Метанол, будучи растворителем, просто смывает внешний защитный слой, а грязь, растираемая дворниками, попадает в микротрещины. Лакокрасочное покрытие при воздействии растворителя, т. е. метанола, начинает отслаиваться, что в итоге приводит к появлению "жучков" (очагов коррозии)».

Ремонт таких повреждений обойдётся дороже: например покраска одного элемента кузова автомобиля — от 3000 рублей, замена лобового стекла — от 7000 рублей.

Чтобы избежать, незапланированной поездки на СТО, эксперты советуют приобретать стеклоомывающие жидкости только в специализированных магазинах и при необходимости требовать документы на товар. Кроме того стоит обращать внимание на цену — качественная жидкость, учитывая комплекс дорогостоящих присадок, не может стоить дешевле 70 рублей за литр.