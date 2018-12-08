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Audi Q3 прошёл на отлично краш-тест от Еurо NСАР 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Еurо
NСАР
Специалисты Европейского комитета по проведению независимых
краш-тестов проверили Audi Q3, автомобиль получил самые высокие
отметки. Защита пассажиров-детей в модели Q3 показала себя
во всей красе. Проверку прошла
стандартная комплектация автомобиля, сотрудники Euro
NCAP
отметили, что система напоминания о не пристёгнутых
ремнях достаточно чувствительна не только к передним сидениям, но и  к задним, что очень важно. Сигнал поступает сразу, после того, как  машина начинает движение. Кузов автомобиля разработан с  заботой о пешеходах, он рассчитан на мягкое столкновение, его  покрытию производитель уделил особое внимание. Марка также делает
большой акцент на системе активной безопасности, специалисты
Euro
NCAP
сообщили, что ранее они не видели таких результатов. Секция
дневного режима освещения, позволяет автомобилистам видеть дорогу,
а также пешеходов намного лучше, чем ранее.
Специалисты выделили и дополнительное оснащение: Audi
active
lane
assist (ассистент сохранения полосы
движения), Audi side assist (система предупреждения перехода на  другую полосу).
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