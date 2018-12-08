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Как не лишиться водительских прав за обгон 

Рамблер 3 часа назад
«АвтоВзгляд» рассказал, как не лишиться водительских прав за совершение обгона.
В первую очередь нужно помнить, что обход впереди идущего автомобиля без выезда на встречку является опережением, а не обгоном, и не должен приводить к лишению прав.
Однако если автомобилист все же был остановлен за это сотрудниками ДПС, то необходимо придерживаться своей версии произошедшего, а также упомянуть о наличии видеорегистратора в своем авто, что обычно «отбивает интерес» автоинспекторов.
Если же служащий дорожной полиции все-таки начал составлять протокол, то «нарушителю» следует обратить внимание на состояние разметки на дороге: стертая или засыпанная снегом полоса означает, что нарушение было совершено без умысла, а водитель не может быть привлечен к ответственности.
Кроме того, сохранить свои права в суде проще добросовестным автомобилистам: судья назначит лишь штраф, если за водителем не числится нарушений ПДД и неоплаченных штрафов.
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