Автоэксперты выяснили, почему зимой горят машины

Специалисты исследовали проблему в Челябинске, где с начала года сгорело 255 автомобилей, и выяснили, что почти половина пострадала от рук поджигателей, остальные — самовоспламенились, передаёт NGS55.RU

Правоохранители давно окрестили Челябинск «городом поджигателей»: если доля умышленных поджогов по стране составляет 20%, то в уральском мегаполисе все 50%. В этом году злоумышленники повредили уже 170 автомобилей. По словам полицейских, машины жгут из мести, чтобы похулиганить, а также таким образом заставляют водителей ставить свои авто на платные стоянки.

Впрочем, по словам специалистов, причина многих пожаров никак не связана с действиями поджигателей, поскольку зачастую огонь вспыхивает сам от соприкосновения предметов с раскаленными частями автомобиля.

На первом месте по воспламеняемости — утеплители капота. Их тщательно стоит изучать при покупке. Обязательное условие — негорючесть материала.

На втором — забытые под капотом промасленные тряпки, перчатки, бумага и пакеты.

Наконец загореться может даже засохшая трава под днищем. Она мометально вспыхивает от контакта с выпускным трактом или нейтрализатором автомобиля.

Авторы статьи уверяют, загореться могут не только авто с внушительным пробегом, но и абсолютно новые. Современные машины содержат в себе около 300 килограммов различных видов пластика. И не все из них обладают огнеупорной стойкостью.

Кроме того, по словам автоэкспертов, горят почти все технические жидкости, поэтому особенно важно следить за герметичностью систем автомобиля. Любые капли и подтёки впоследствии могут привести к необратимым последствиям.

Ещё один страшный сон автолюбителя — короткие замыкания, к которым зачастую приводит некачественная установка охранных систем и сигнализаций. Поэтому специалисты советуют чаще обращать внимание на блок предохранителей, при выходе их из строя сразу обращаться к электрикам.

Бывалые автолюбители делятся опытом — если машина всё-таки загорелась у водителя есть всего несколько минут на то, чтобы попытаться её потушить. Здесь главное — правильный порядок действий. Если ЧП застало в пути, необходимо остановиться, заглушить двигатель, дернуть рычаг капота и вызвать пожарных. Насколько это возможно водитель должен не допустить приток воздуха в зону горения. Можно использовать негорючую ткань и, разумеется, огнетушитель. Если в первые минуты с огнем не удалось справиться, эксперты настоятельно рекомендуют, отойти от горящей машины подальше и дождаться спасателей.