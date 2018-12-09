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Здоровье россиян спасут автоматы с «незамерзайкой» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Гослумы от ЛДПР Василий Власов предложил устанавливать вдоль проезжей части автоматы для продажи стеклоомывающей жидкости. Таким образом, уверен парламентарий, удастся сократить объём продажи вредного для здоровья контрафакта, сообщает News.ru.
В качестве аргумента народный избранник, приводит результаты исследования журналистов.
«Там было обнаружено огромное количество веществ, не самых хороших для организма человека, отрицательно влияющих на здоровье. А иногда их концентрация превышала допустимую в несколько раз», — заявил Власов.
По словам депутат, справиться с нелегальной торговлей помогут вендинговые автоматы. При этом Власов не исключает, что если предложение одобрят в парламенте, необходимо сделать всё, чтобы удержать цены на прежнем уровне, передаёт Агентство новостей «Москва».
Портал НСН ранее писал, что в середине ноября покупка дешёвой «незамерзайки» стоила жизни жителю Минска. Недалеко от посёлка Сосны Минского района грузовик насмерть сбил водителя, остановившегося купить на обочине стеклоомывающую жидкость. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
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