Нажав газ и тормоз одновременно можно попасть в ДТП

Автоэксперты рассказали, что будет с автомобилем если нажать на газ и тормоз одновременно на большой скорости, передаёт «Автовзгляд»

Специалисты рассмотрели случаи, когда в авантюре участвуют современные автомобили, оснащённые электроникой, в частности системой ESP или её аналогами. А также машины с большим сроком эксплуатации, где используется система ABS, и без неё.

На современных автомобилях, где установлены усиленные системы безопасности, рассказывают эксперты, «газ» и «тормоз» — только датчики, с помощью которых бортовой компьютер узнаёт о желании водителя, поэтому после нажатия двух педалей одновременно машина остановится, а система стабилизации попытается оставить автомобиль в занимаемой полосе.

Другое дело, когда машина не оснащена электроникой, типа ESP. В этом случае, как правило передние тормоза срабатывают эффективнее задних, поэтому после маневра в занос уйдёт задняя часть автомобиля.

При этом эксперты поясняют, что заднеприводную машину занесёт более резко.

Что касается автомобилей с механической коробкой передач, то здесь, если не трогать педаль сцепления, мотор заглохнет. На машинах с «автоматом» в этом случае двигатель не перестанет работать, но трансмиссия начнёт стремительно нагреваться. Впрочем, эксперты поправляются, что этот довод справедлив для устаревших коробок передач, поскольку в новых моделях автомобилей трансмиссия сама переключится в нейтральное положение.