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Как вести себя при составлении протокола инспектором ГИБДД 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» объяснил, как водителям вести себя во время составления инспектором ГИБДД протокола.
Во-первых, никогда не следует просто отказываться подписывать уже составленный дорожным полицейским протокол. Следует внимательно изучить его содержимое и исправить фактические ошибки — изложить свою версию нарушения в разделе «Объяснения».
Также водителю нужно упомянуть нарушения, которые при составлении протокола допустил инспектор. Например, не разъяснил права или не обеспечил присутствие понятых.
При этом место протокола, отведенное водителю и оставшееся незаполненным, следует заполнить буквой «Z» — во избежание появления там того, что водитель на самом деле не писал.
Также водителю стоит убедиться в упоминании либо упомянуть самому запись видеорегистратора, если таковая имеется.
Наконец, водителю необходимо не забыть взять у инспектора свою копию протокола.
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