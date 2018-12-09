Как вести себя при составлении протокола инспектором ГИБДД

«АвтоВзгляд» объяснил , как водителям вести себя во время составления инспектором ГИБДД протокола.

Во-первых, никогда не следует просто отказываться подписывать уже составленный дорожным полицейским протокол. Следует внимательно изучить его содержимое и исправить фактические ошибки — изложить свою версию нарушения в разделе «Объяснения».

Также водителю нужно упомянуть нарушения, которые при составлении протокола допустил инспектор. Например, не разъяснил права или не обеспечил присутствие понятых.

При этом место протокола, отведенное водителю и оставшееся незаполненным, следует заполнить буквой «Z» — во избежание появления там того, что водитель на самом деле не писал.

Также водителю стоит убедиться в упоминании либо упомянуть самому запись видеорегистратора, если таковая имеется.

Наконец, водителю необходимо не забыть взять у инспектора свою копию протокола.