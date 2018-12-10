Названы лучшие автомобили для зимы 

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Под отзыв попали более 3 тысяч Volkswagen и Skoda

Toyota подготовит для гонок еще один вариант новой «Супры»

АвтоВАЗ отозвал Lada Vesta из-за запасок

На базе RX-8 Mazda может создать новую модель

В Бурятии пять человек погибли в ДТП