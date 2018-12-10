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Названы лучшие автомобили для зимы 

Рамблер + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Автоэксперты назвали пять моделей, наиболее предпочтительных для езды по зимним российским дорогам. Главный критерий отбора — соотношение цены и надёжности. Рейтинг возглавил Renault Duster, закрепивший себя на российском рынке, как самый доступный иностранный кроссовер, сообщает iReactor.
«У этого автомобиля и клиренс большой, и полный привод есть. При этом автомобиль в последней итерации выглядит вполне достойно. Может, даже стоит обратить внимание на версию с автоматической коробкой передач, — отметил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
По словам специалистов, для русской зимы больше всего подходят автомобили с повышенной проходимостью, поэтому все позиции рейтинга заняты «паркетными внедорожниками». Следом за Renault со 2-го по 5-е места делят модели корейских производителей — Нyundai Creta, Hyundai Tucson, KIA Sportage, а также японский Nissan Qashqai. При этом автоэксперты отметили, что не видят между ними принципиальной разницы.
По информации iReactor, наивысшей позиции в списке достоин немецкий Volkswagen Tiguan, как один из самых подходящих для езды по зимним дорогам. Однако в данный рейтинг модель не попала из-за своей сравнительно дорогой цены.
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