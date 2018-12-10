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Icona Nucleus: концептуальный автономный шатл будущего 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Icona из Италии, на данный момент еще не получившая известность в мире автомобилей, показала автономный шатл будущего собственного производства.
Он является выражением представления дизайнеров об автомобилях будущего. В сети интернет уже не раз появлялись предположения о внешнем виде и технических характеристиках транспорта будущего.
Большинство специалистов в этом вопросе предрекают появление автономных шатлов. Если говорить более точно, то в недалеком будущем на дорогах могут появиться автомобили без водителя, с большим количеством свободного места в салоне и полным отсутствием рулевого управления. Будет ли он использоваться в качестве персонального либо общественного транспорта, пока не сообщается. Специалисты предполагают, что развитие данного вида транспорта будет осуществляться сразу в двух направлениях.
Автомобиль оборудован системой беспилотного вождения пятого уровня, что позволило полностью отказаться от таких элементов конструкции, как руль и педали. Также была увеличена площадь окон, что позволит пассажирам иметь лучший вид из окна машины.
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