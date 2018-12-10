Анонсирован Volkswagen Golf следующего поколения

В начале года Volkswagen провел встречу поставщиков компонентов для Golf 8 и показал довольно-таки расплывчатый эскиз, изображающий силуэт нового трехдверного Golf. На прошлой неделе, во время ежегодной корпоративной конференции Volkswagen в Вольфсбурге, во время презентации был представлен чуть более содержательный рисунок.

Представленный, как "непревзойденный и культовый автомобиль компактного класса", Golf во втором полугодии получит восьмое поколение. Мы уже знаем, что старт производства запланирован на июнь, однако первые поставки европейским дилерам начнутся только в третьем квартале.

Между тем, начало следующего года ознаменуется запуском самого маленького кроссовера Volkswagen — T-Cross, однако только в Китае и Бразилии. Затем будет продолжено расширение модельного ряда в Китае — электрическими версиями седанов Lavida и Bora, а за ними — e-Golf и Polo.

Далее, во второй половине года планируется выпустить Passat, причем в планах компании фигурирует отдельный Passat для Европы и Бразилии, а отдельный — для США. Первый, скорее всего, будет являться обновленной версией седана и универсала текущего поколения. А вот второй Passat для США, скорее всего, будет иметь много общего с седаном в китайской спецификации, который был представлен пару месяцев назад.